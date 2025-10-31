В ЦБ рассказали об условиях для курса в 50 рублей за доллар

Такое может произойти, если в США потеряют контроль над инфляцией

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Курс рубля по отношению к доллару США может составить 50:1 в случае, если в Америке потеряют контроль над инфляцией, сказал, отвечая на вопрос журналистов, советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов во время посещения Балтийского федерального университета Калининграда (БФУ).

"Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укреплять по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%", - сказал Тремасов.

Также он отметил плавное возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 года.

На площадке БФУ 31 октября прошли коммуникационные мероприятия с академическим сообществом - студенты и преподаватели разных вузов смогли пообщаться с советником председателя ЦБ РФ Тремасовым и другими спикерами, обсудить экономические, в частности, инфляционные процессы.