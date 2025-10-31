АСВ сообщило о наступлении страхового случая у банка "Драйв клик"

Выплаты начнутся не позднее 13 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о наступлении 31 октября 2025 года страхового случая у банка "Драйв клик", выплаты начнутся не позднее 13 ноября 2025 года, говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

"Государственная корпорация "АСВ" сообщает о наступлении 31 октября 2025 года страхового случая у ООО "Драйв клик банк" (г. Москва). АСВ планирует начать выплаты не позднее 13 ноября 2025 года", - отмечается в сообщении.

По данным отчетности банка на 1 октября 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 520,3 млн рублей.

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций дочерней организации "Сбербанка" - "Драйв клик банка" с 31 октября 2025 года. Как сообщил регулятор, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

В ЦБ также добавили, что в банк будет назначена ликвидационная комиссия.

О завершении деятельности банка

В августе пресс-служба Сбербанка сообщала, что компания приняла решение завершить деятельность "Драйв клик банка" в рамках объединения всего автокредитного бизнеса организации под единым брендом. Основной объем кредитного портфеля был переведен на баланс "Сбера" по договорам цессии, что составило свыше 370 тыс. договоров с клиентами.

Основная доля цессий пришлась на 2024-2025 годы, оставшуюся небольшую часть планировалось перевести в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку - в рамках заключительных процедур в начале 2026 года.

Остатки на текущих счетах клиентов банка можно было перевести на счета в других банках, в том числе через Систему быстрых платежей, однако после аннулирования лицензии "Драйв клик банка" перевод будет возможен только через Агентство по страхованию вкладов для сумм до 1,4 млн рублей (для сумм больше - через обращение в банк).