Дмитриев: Россия и КНР работают над 86 проектами на сумму 18 трлн рублей

Работу ведут российско-китайские комитет и комиссия по инвестиционному сотрудничеству, отметил директор РФПИ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российско-китайские комитет и комиссия по инвестиционному сотрудничеству в настоящий момент рассматривают 86 проектов на общую сумму 18 трлн руб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"РФПИ выступил соорганизатором юбилейного 10-го заседания Российско-китайского комитета предпринимателей. За 10 лет эта площадка, созданная при Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, стала одним из ключевых инструментов взаимодействия между бизнесом наших стран. В настоящий момент на рассмотрении комитета и комиссии находится 86 проектов на общую сумму 18 трлн рублей", - говорится в сообщении.

В пятницу стороны обсудили новые направления сотрудничества: в промышленности, нефтехимии, металлургии, сельском хозяйстве и производстве удобрений, добавил Дмитриев. На данный момент РФПИ совместно с партнерами из КНР реализовал более 50 проектов с общим объемом инвестиций свыше 800 млрд рублей.

"Это результат системной, долгосрочной работы по укреплению экономических связей между Россией и Китаем", - заключил он.