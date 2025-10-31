Сенатор Двойных: у России нет проблем с насыщением внутреннего рынка рыбой

Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил о целой линейке продукции от традиционных народных сортов рыбы до самых дорогих и элитных

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия не испытывает каких-либо проблем с насыщением внутреннего рынка рыбой разных сортов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Мы страна, которая не только сама себя обеспечивает разнообразной рыбной продукцией, а также является крупнейшим экспортером. Проблем с насыщением внутреннего рынка у нас нет. И это целая линейка продукции от традиционных народных сортов рыбы до самых дорогих и элитных", - пояснил он.

Сенатор обратил внимание на то, что в советские годы доступность рыбной продукции была низкая, не было готовой к употреблению рыбы. Сегодняшние технологии, которые используют рыбопромышленные предприятия, позволяют предоставлять гражданам абсолютно новое качество рыбной продукции, добавил Двойных.