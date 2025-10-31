Меликов отметил важность прогнозирования в экологических вопросах на Каспии

Четкие прогнозы позволят выстраивать будущие инвестиционные программы, проекты и предложения по развитию экономики, сообщил глава Дагестана

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 31 октября. /ТАСС/. Особое внимание прогнозированию дальнейшего развития ситуации необходимо сделать в проблеме обмеления и экологических вопросах Каспийского моря. Для обобщения данных нужно прибегать к цифровым платформам, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"По меньшей мере пять лет, а может и дольше, мы фиксируем на Каспии процессы обмеления, изменения дна и так далее. Поднимаются вопросы цикличности. Но, на мой взгляд, мы больше должны делать акцент на прогнозе развития ситуации", - сказал он в ходе пленарного совещания Международного Каспийского цифрового форума.

Меликов отметил, что четкие прогнозы позволят выстраивать будущие инвестиционные программы, проекты и предложения по развитию экономики. Глава Дагестана отметил, что к вопросу необходимо привлекать стран Прикаспийского региона.

"Необходима интеграция данных в цифровые платформы. Это позволит делать обоснованные и не подлежащие сомнению расчеты. В итоге это позволит формировать предложения, которые улучшат или стабилизируют экологическую ситуацию на Каспии, а в последующем не допустят ухудшения ситуации на всем побережье", - сказал глава Дагестана.

Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что за последние десять лет Каспийское море потеряло свой уровень до двух метров. По расчетам климатологов, падение уровня будет продолжаться еще как минимум еще три-пять лет.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

