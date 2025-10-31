Глава Роснедр: Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году

Олег Казанов отметил, что в стране разработали соответствующую технологию

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия может начать получение промышленного лития уже в 2026 или 2027 году, соответствующая технология в стране разработана. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Российско-африканского сырьевого диалога.

Казанов отметил, что несколько лет назад в РФ с сожалением обсуждали, что не развивают технологии по производству лития, в то время как в Европе было уже 11 проектов.

"Но, помимо сожалений, были предприняты серьезные усилия, технологические в первую очередь. И полагаю, что либо в следующем, либо в 2027 году Россия уже начнет физическое получение промышленного лития, потому что технологические исследования прошли, опытные исследования прошли. Все это работает. У нас есть эта технология", - сказал он.

Казанов отметил, что те 11 проектов в Европе так и остались в планах.

Глава Роснедр также подчеркнул, что практически все важные технологии для добычи углеводородов уже есть у России. "Сейчас речь уже идет не о преодолении отставания или несоответствия даже западным стандартам. Речь идет о превосходстве над западными стандартами. И это как раз то, на что могут рассчитывать наши африканские коллеги, что вот эти технологические стандарты, технологические новые уровни российские, что мы придем с ними", - добавил он.