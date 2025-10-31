Путин разрешил Creital купить акции у кипрского бенифициара "Лукойла"

Указом президента России гонконгская компания может приобрести 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сатурн"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании Creital Group купить 50% акций в УК "Сатурн", принадлежащие сейчас кипрскому бенифициару "Лукойла" Cyproman Services Limited. Подписанное главой государства распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Решение принято в соответствии с указом "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

"Разрешить совершение "Крейтал груп лимитед" (Creital Group Limited) сделки приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сатурн", принадлежащих "Сайпромэн сервисез лимитед" (Cyproman Services Limited)", - говорится в документе.

Зарегистрированная в Никосии Cyproman Services Limited как минимум до 2020 года перечислялась среди миноритарных акционеров "Лукойла" и была оператором программы долгосрочной мотивации ключевых работников компании. УК "Сатурн" занимается в Москве сделками с недвижимостью.