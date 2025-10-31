Посол РФ: дорогу Азербайджан - Нахичевань можно восстановить за два года

Протяженность железной дороги составляет 44 км

БАКУ 31 октября. /ТАСС/. Железная дорога на юге Армении, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, может быть восстановлена за два года. Об этом заявил посол России в Баку Михаил Евдокимов азербайджанскому информационному агентству АПА.

"Протяженность дороги - 44 км. Российские специалисты осмотрели ее. Дорогу можно восстановить примерно за два года, так как тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса", - приводит агентство слова дипломата.

По словам Евдокимова, не столь важно, кем и каким образом будет восстановлена железнодорожная магистраль. "Главное, чтобы восстановление дороги было завершено как можно скорее", - подчеркнул посол. Он добавил, что эта дорога не только укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, но и создаст условия для развития экономических связей в регионе.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет носить название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". В Азербайджане этот маршрут также называют Зангезурским коридором.

Ранее Алиев сообщил, что на территории его страны все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению в рамках Зангезурского коридора будут завершены к середине следующего года. Он отметил, что если на территории других стран работы будут проведены с такой же скоростью, открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. Пропускная способность коридора оценивается в 15 млн тонн в год.