Акции "Глоракса" на Мосбирже демонстрируют снижение в первый день торгов

В 15:25 мск акции компании торговались на уровне 62,7 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Акции девелопера ПАО "Глоракс" на старте торгов на Мосбирже после проведения IPO теряли 0,98% и составляли 63,37 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:10 мск.

К 15:25 мск акции компании ускорили снижение и торговались на уровне 62,7 рубля за бумагу (-2,03%).

Ранее девелопер ПАО "Глоракс" сообщил, что завершил IPO на Московской бирже, его объем составил 2,1 млрд рублей. Размещение стало первым IPO на торговой площадке в 2025 году.

Цена одной акции в рамках размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации компании - около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии акций.

По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 11,6% от увеличенного акционерного капитала девелопера. Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).

Торги акциями компании начались 31 октября 2025 года под тикером GLRX. Акции включены во второй котировальный список Мосбиржи.