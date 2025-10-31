Чибис: развитие новых месторождений в Арктике нужно для развития ТТК

Губернатор Мурманской области отметил, что необходимо связать порты с железной дорогой и обеспечить морской транспорт для перевозки товаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Развитие новых месторождений полезных ископаемых в Арктике необходимо для развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Такое мнение высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Важно развивать Трансарктический транспортный коридор, включая Северный морской путь и Арктику вместе, потому что принципиально важно, чтобы этот коридор функционировал, росла грузовая база. Это значит, что нужно запускать в работу новые месторождения, обеспечить глубокую переработку того, что там добывается, вывоз этого груза", - сказал он журналистам по итогам заседания комиссии.

Чибис отметил, что для этого необходимо связать порты с железной дорогой и обеспечить морской транспорт для перевозки товаров. "Это невозможно делать одно без другого. [Для этого нужен] единый проект с единой системой управления", - пояснил он.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".