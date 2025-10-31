Из бюджета Запорожской области выделят 350 млн рублей на закупку лекарств

Такое решение принято после того, как жители региона озвучили проблему дефицита инсулина

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области выделят из бюджета дополнительно 350 млн рублей на закупку лекарств после того, как жители обратили внимание на проблему с нехваткой инсулина. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Из бюджета Запорожской области будет выделено дополнительно 350 млн рублей на закупку лекарственных препаратов. Такое решение принято после прямой линии, на которой жители области озвучили проблему дефицита инсулина. 14 ноября все виды инсулина будут в поставке", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Балицкого, за девять месяцев 2025 года в ходе диспансеризации и профосмотров в регионе выявлено почти 9,5 тыс. случаев заболевания сахарным диабетом, что на 57,8% больше, чем за весь 2024 год.

Поэтому препараты для лечения заболеваний, связанных с прямым риском для жизни, должны быть в наличии в достаточном количестве, подчеркнул губернатор.