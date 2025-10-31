Литва остановит транзит грузов "Лукойла" и "Роснефти" в Калининградскую область

Госпредприятие "Летувос гележиинкеляй" подчеркнуло, что у него нет непосредственных контактов с "Лукойлом" и "Роснефтью"

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Литовское госпредприятие "Летувос гележиинкеляй" ("Железные дороги Литвы") прекратит транзитный пропуск в Калининградскую область грузов российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании.

"Поле окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США "Лукойл" и "Роснефть", их грузы "Летувос гележиинкеляй" перевозить не будет", - отметило госпредприятие.

Компания подчеркнула, что у нее нет непосредственных контактов с "Лукойлом" и "Роснефтью", их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы.

Вильнюс присоединяется к санкциям США. 22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.