ВЭБ.РФ направил 29,3 млрд рублей для второй очереди застройки курорта "Завидово"

Запуск новых объектов обеспечит создание 900 рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила для второй очереди застройки курорта "Завидово" 29,3 млрд рублей. Открытие второй очереди многофункционального комплекса планируется в ноябре, сообщила пресс-служба ВЭБ.

"Общий бюджет второй очереди развития туристического кластера "Завидово" составляет 41,8 млрд рублей. Из них 29,3 млрд рублей предоставил ВЭБ.РФ. Запуск новых объектов обеспечит создание 900 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В состав второй очереди курорта вошли две 4-х звездочные гостиницы - "Эрбелия" на 300 номеров и "Рябина" на 290 номеров, а также апарт-отель "Бревис" на 440 номеров. Так, с полным вводом объектов второй очереди общий номерной фонд курорта превысит 1,6 тыс. номеров.

Кроме того, в составе второй очереди курорта центр отдыха "Завидово парк", реализуемого в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", расположено несколько точек притяжения: один из самых больших в России крытых аквапарков со СПА; конгресс-холл, развлекательные объекты для семей с детьми, магазины и рестораны.

Отмечается, что первых гостей новые отели начали принимать в тестовом режиме уже с лета этого года. Полноценный запуск второй очереди многофункционального комплекса для отдыха и развлечений состоится в ноябре. По мнению ВЭБ.РФ, это повысит туристическую привлекательность региона и станет очередным проектом для укрепления сферы туризма.

"Завидово - всесезонный курорт для оздоровления и отдыха. Уникальный объект уже пользуется популярностью у россиян. А с вводом новых объектов - еще больше расширит возможности для отдыха семей с детьми и по набору предложений, и по бюджету. В рамках национального проекта ВЭБ.РФ помогает создавать условия для внутреннего туризма и семейного отдыха. В частности, будут профинансированы 10 новых проектов на 80 млрд руб. по всей стране - в Пермском крае, на Кубани, в Бурятии. ВЭБ активно работает над расширением туристических возможностей жемчужины нашей страны - озера Байкал. Все это поможет сделать регионы еще более гостеприимными и повысить качество жизни наших граждан", - отметил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.