IT-компании Владимирской области за год увеличили оборот на 10%

Доходы организаций составили около 11,4 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Доходы IT-компаний Владимирской области в 2025 году увеличились на 10% в сравнении с 2024 годом и составили около 11,4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

"Доход аккредитованных IT-компаний (до вычета налогов) - 11 395 404 900 рублей. Доля дохода аккредитованных IT-компаний от ВРП региона - 1,03%", - пояснил Белоусов.

Оборот IT-компаний региона в 2024 году был ниже на 10% и составил около 10,4 млрд рублей.

На начало 2025 года в аккредитованных IT-компаниях Владимирской области было трудоустроено 2 018 работников, количество вакантных мест составляет порядка 100 штатных единиц. В целях привлечения в эту сферу молодых специалистов в регионе проводится серия обучающих профориентационных мероприятий: "Урок цифры", "Код будущего", "День цифры", IT-олимпиады, победители которых получают бонусы при поступлении в технические вузы, также организуются дни открытых дверей в образовательных организациях, где информируют об IT-специальностях, на базе ведущего регионального вуза IT-компании открывают кафедры по цифровым направлениям.

Дополнительно для IT-компаний в регионе действуют налоговые льготы. С конца ноября текущего года запускается новая льгота - компенсационная выплата уплаченных процентов по IT-ипотеке.