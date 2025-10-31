РФ и Белоруссия нарастили объем взаимной торговли готовой промышленной продукцией

За последние три года доля минеральных товаров в структуре торговли снизилась до 12%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Взаимная торговля между Россией и Белоруссией становится не только более сбалансированной, но и технологичной. За последние три года доля минеральных товаров в структуре торговли снизилась до 12%, тогда как объем поставок готовой продукции вырос: в легкой промышленности - до 7,5%, в машиностроении - до 25%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии в Гомеле.

"Россия остается ключевым инвестором в белорусскую экономику, - сказал министр. - В прошлом году российский бизнес вложил более 300 млрд рублей. Это почти 60% от всех иностранных инвестиций в республику. В этом году темпы сохраняются, инвестировано еще более 150 млрд рублей".

Решетников также отметил эффективность механизма взаимного признания технологических производственных операций, действующего с 2024 года. Этот механизм позволяет приравнять понятия "российское" и "белорусское" производство, обеспечивая равный доступ к мерам государственной поддержки, госзакупкам и рынкам обеих стран.

В качестве примеров успешной кооперации министр привел предприятия из Саратовской области, которые заменили немецкие клапаны управления для Минского тракторного завода, и завод из Удмуртии, поставляющий вместо итальянских - собственные герметики. Кроме того, московская компания локализует производство автокомпонентов для белорусского автозавода.

В свою очередь швейная фабрика из Белоруссии планирует производить школьную форму для Пермского края, а Кобринский инструментальный завод поставляет продукцию для российского онлайн-гипермаркета товаров для дома, строительства и ремонта.

Еще одним важным направлением сотрудничества министр назвал туризм. В 2024 году взаимный турпоток превысил 700 тыс. поездок, что на 3% больше, чем годом ранее.

"В ответ на устойчивый спрос расширяем географию полетов между городами. В прошлом году запустили регулярные рейсы Москва - Брест и Минск - Махачкала. В этом году открыты маршруты: Петербург - Брест и Москва - Могилев, - добавил Решетников. - Сейчас 15 регионов России имеют прямые рейсы с городами Беларуси. Это более 140 рейсов в неделю".

По его словам, интеграционная работа способствует достижению поставленных целей. Уже выполнено более трети мероприятий, предусмотренных основными направлениями реализации Союзного договора, а также отраслевыми планами на 2024-2026 годы.

До конца 2026 года планируется утвердить весь пакет документов на очередном заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, добавил министр.