В Херсонской области засеят 566 тыс. га под урожай 2026 года

По итогам сезона в регионе собрали 1,2 млн тонн зерна

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. В Херсонской области 566 тыс. га будет засеяно под урожай 2026 года. Об этом сообщила журналистам врио министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова.

Как уточнила она ТАСС, под сев озимых в 2024 году было отведено 603 тыс. га, уменьшение количества связано с засухой.

"Сейчас уже завершаются посевные работы под урожай 2026 года, 566 тыс. га засеяно", - сказала она.

Зарединова отметила, что по итогам этого сезона, несмотря на засуху, собрано 1,2 млн тонн зерна и это "неплохой результат для такого сложного года". "Благоприятные погодные условия. Идут дожди, это будет способствовать урожаю. Будем смотреть, что будет дальше, какая погода будет весной. Но тем не менее, задел сейчас хороший, ожидаем хорошего урожая", - добавила она.