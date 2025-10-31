"Калашников" разрабатывает судно на воздушной подушке грузоподъемностью в 20 тонн

Гендиректор концерна Алан Лушников отметил интерес к проекту со стороны Минобороны РФ

область/ 31, октября. / ТАСС

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Концерн "Калашников" работает над проектом судна на воздушной подушке грузоподъемностью около 20 тонн, сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Сейчас мы с гражданскими заказчиками обсуждаем этот вопрос (по проектированию нового судна на воздушной подушке - прим. ТАСС). Министерство обороны тоже проявляет заинтересованность к этому. Но уже сейчас понятно, что нам нужно дальнейшее развитие с большей грузоподъемностью, например, 20 тонн. Это очень интересный проект", - сказал Лушников.

Он добавил, что в прошлом году концерн успешно завершил ходовые испытания "Хаски-10". Судно может двигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов со скоростью 40 узлов, транспортировать до 10 тонн груза и является альтернативой воздушному транспорту по доставке всего необходимого на труднодоступные территории Крайнего Севера.