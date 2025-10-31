Токаев заверил Минниханова, что Астана поддержит инвестпроекты РФ

Президент Казахстана отметил, что республика и Татарстан успешно сотрудничают в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым отметил, что у российского региона есть планы по развертыванию предприятий в Казахстане, и заверил в их поддержке со стороны Астаны.

"Я знаю, что вы посетили Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. У вас есть планы по развертыванию предприятий на территории Казахстана. Мы приветствуем все эти планы. Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане", - приводятся в сообщении пресс-службы Токаева слова лидера Казахстана по итогам встречи.

Президент отметил, что Казахстан и Татарстан успешно сотрудничают в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии. "По его [Токаева] мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями "Камаз" и "Татнефть", - говорится в сообщении.