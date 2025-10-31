ФТС не наблюдает скопления большегрузов и очередей на границе с Казахстаном

Федеральная таможенная служба исполняет указ по оформлению импортных грузов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России обеспечивает исполнение указа президента о порядке оформления импортных грузов на границе с Казахстаном, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Таможенники обеспечивают исполнение указа президента № 778 вблизи границы с Казахстаном", - говорится в сообщении.

По данным ФТС, в пункте пропуска не наблюдается скопления большегрузов или очередей. Фуры оперативно проходят сканирование через портальные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) и при отсутствии нарушений продолжают движение по маршруту.

"В соответствии с порядком, предусмотренным указом, с уведомлениями от получателей товаров сегодня уже въехало 15 большегрузов. Семь из них прибыли на СВХ (склады временного хранения) в Самаре, остальные следуют в Тольятти", - добавили в ФТС.