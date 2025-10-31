Китай запустит в России производство антропоморфных роботов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Китай запустит в России производство антропоморфных роботов по принципу офсетного контракта, сообщил ТАСС вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов.

"Крупные китайские корпорации готовы создавать совместные с российскими предприятиями совместное производство под офсетные контракты, рассматривается ОЭЗ "Технополис Москва" как главная территория для реализации масштабных проектов. Офсетные контракты это как драйвер привлечения иностранных инвестиций и технологий в создании предприятий мирового уровня. Например, крупная китайская компания будет создавать производство антропоморфных роботов и роботов-собак в "Технополисе Москва" по принципу офсетного контракта", - рассказал он.

Белопотапов отметил, что система офсетных контрактов уже доказала свою эффективность. Например, правительство Москвы успешно реализовало 36 таких контрактов, в рамках которых продукция производится на территории России, в технополисе "Москва" и других особых экономических зонах.

По его словам, такие предприятия становятся удобной площадкой для привлечения и трансфера технологий из наших дружественных стран, в первую очередь из Китайской Народной Республики и Индии, которые правительство активно участвуют в подобной кооперации. За трансфером технологий неизбежно следуют инвестиции.

"Наш Конгресс считает, что данную практику необходимо активно масштабировать не только на федеральном уровне, но и выводить на международную арену, в первую очередь в рамках взаимодействия со странами БРИКС. Создание совместных предприятий по офсетной модели с партнерами из БРИКС позволит нам вместе создавать конкурентоспособную продукцию, способную показывать высочайшие результаты на глобальном рынке. Это путь к настоящей технологической кооперации и укреплению экономического суверенитета нашего общего пространства", - отметил он.