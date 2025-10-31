ЦБ установил надбавки к коэффициентам риска по кредитам

Новые значения будут применяться к требованиям, возникшим с 1 декабря 2025 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение установить надбавки к коэффициентам риска по кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги для отдельных юридических лиц. Новые значения будут применяться к требованиям, возникшим с 1 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Совет директоров Банка России 31 октября 2025 года принял решение <...> установить надбавки к коэффициентам риска в отношении возникших с 1 декабря 2025 года кредитных требований по кредитам (займам) (их части), предоставленным кредитной организацией юридическому лицу - заемщику (за исключением кредитной организации) в рублях и в иностранной валюте, а также требований (их части) по вложениям в долговые ценные бумаги (за исключением требований по ипотечным ценным бумагам), номинированных в рублях и в иностранной валюте", - говорится в сообщении ЦБ.

Макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитным требованиям в иностранной валюте не пересматривались.