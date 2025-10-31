Ивановская компания завершила создание цикла производства мембранной экипировки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Фотопринт" Ивановской области завершила создание полного цикла производства всех компонентов для мембранной одежды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На предприятии "Фотопринт" открыли первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей. Мощности оборудования позволят полностью закрыть потребности всего российского рынка мембранных тканей в этой продукции. С вводом новой линии текстильных герметизирующих лент предприятие "Фотопринт" завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки по единым стандартам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оборудование по производству мембранных лент готово к промышленному выпуску - более 150 млн м лент в год. Проект реализован при господдержке в рамках специального инвестиционного контракта. Привлечена федеральная субсидия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Отмечается, что герметичные ленты являются важным элементом для герметизации швов, чтобы сохранить специальные свойства мембранной ткани и одежды из нее, например влагостойкости. Ранее такие ленты поставлялись в Россию из Юго-Восточной Азии.

По словам губернатора Станислава Воскресенского, лидерство Ивановской области в легпроме является результатом постоянного развития текстильных предприятий и освоения новых компетенций. "Мы уже стали лидерами по производству трикотажных тканей: буквально за последние пять лет развернули производство такого масштаба, что 3/4 трикотажа страны теперь производит Ивановская область. Появились мембранные ткани, появилась переработка из старой одежды в нити и новую продукцию. Очень приятно, что "Фотопринт" на месте не стоит - не только ткани производит, но и теперь мембранные ленты", - подчеркнул глава региона.