Индекс качества городской среды в ЗАТО Росатома превышает норматив на 30%

"Феноменальный" результат среди закрытых административно-территориальных образований госкорпорации показал город Лесной в Свердловской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Среднее значение индекса качества городской среды Минстроя в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Росатома составило 242,3 балла, что на 30% выше нормативного уровня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом".

"Среднее значение ЗАТО по индексу качества городской среды Минстроя составило 242,3 балла, при нормативном уровне 180 баллов. При этом город Лесной (Свердловская область) показывает феноменальный результат в 274 балла", - рассказали ТАСС в Росатоме. Эти данные были приведены ходе обсуждения развития системы взаимодействия власти и предприятий в российских ЗАТО, которое прошло в госкорпорации. По словам директора департамента Марины Кирдаковой, в большинстве атомных городов уровень удовлетворенности жизнью стабильно превышает среднероссийский: 86% населения ЗАТО Росатома удовлетворены своей жизнью. Социологические исследования, которые регулярно проводит госкорпорация в ЗАТО, позволяют видеть конкретные точки роста и оперативно принимать социальные, экономические или инфраструктурные меры, подчеркнула Кирдакова.

Как сообщили в Росатоме, до конца 2025 года для четырех ЗАТО госкорпорации будут разработаны мастер-планы: для Озерска, Снежинска и Трехгорного Челябинской области, а также Лесного Свердловской области.

Индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды - это инструмент, который ежегодно рассчитывает Минстрой России для оценки и мониторинга качества городской среды в российских городах. Он учитывает 36 критериев в шести категориях, включая жилье, инфраструктуру, безопасность и экологию, чтобы определить, насколько город является комфортным для жизни. Цель индекса - помочь в развитии городов, способствуя достижению высоких показателей и статуса "благоприятного города", который присваивается при наборе 181 балла и выше.