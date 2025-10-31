Нацбанк Украины прогнозирует рост дефицита электроэнергии до 3% в 2026 году

НБУ также пересмотрел потребности в импорте газа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в своем отчете за октябрь прогнозирует рост дефицита электроэнергии до 3% в 2026 году.

По его данным, в IV квартале 2025 года и I квартале 2026-го экономика будет функционировать в условиях большего дефицита электроэнергии, а оценка дефицита электроэнергии повышена до 3% в среднем за год.

Кроме того, пересмотрены и потребности в импорте газа. Так, по подсчетам финансового регулятора, ожидается импорт 6 млрд кубометров газа в 2025 году, 5 млрд - в 2026 году и 3 млрд - в 2027 году.

Как пишет украинское агентство УНН, в июльском отчете дефицит электроэнергии прогнозировался на уровне 1% на 2026 год.

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что отключения света для бытовых потребителей в стране зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.