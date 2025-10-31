Рубль на Мосбирже в октябре укрепился по отношению к юаню на 2,24%

Всего за месяц юань снизился на 25,8 копейки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рубль на торгах Московской биржи в октябре 2025 года укрепился по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца снизился на 2,24%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 31 октября по сравнению с показателями 30 сентября.

Всего за месяц юань снизился на 25,8 копейки, до 11,26 рубля с 11,518 рубля.

В начале октября китайская валюта демонстрировала рост, к 6 октября поднималась до 11,6 рубля. С 7 по 15 октября юань демонстрировал планомерное снижение, опускался ниже 11 рублей впервые с 7 августа 2025 года. Затем курс китайской валюты перешел к укреплению и 22 октября второй раз за месяц превышал 11,5 рубля. 24 октября юань продемонстрировал снижение до 11,11 рубля и затем перешел к планомерному росту, поднявшись к 31 октября до 11,26 рубля.