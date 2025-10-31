ЕМС объявил о покупке 75% в сети клиник "Семейный доктор"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Юнайтед медикал груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) станет владельцем 75% сети частных многопрофильных клиник АО "Семейный доктор", ФАС уже одобрила сделку. Об этом сообщила пресс-служба ЕМС.

"Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила данное приобретение", - говорится в сообщении.

Сделка предусматривает самостоятельное развитие обоих бизнесов, что позволит компаниям продолжить развивать свои бренды и усилит их преимущества. Ожидается, что принятое решение придаст импульс дальнейшему ускоренному росту обоих бизнесов, отметили в ЕМС.

"Приобретение "Семейного доктора" открывает новые перспективы - позволит обеим компаниям ускорить дальнейшее развитие и объединить усилия в построении многопрофильного мультисегментного медицинского бизнеса", - подчеркнул генеральный директор ЕМС Андрей Яновский.

Управление компанией после сделки и реализацию намеченных планов продолжит действующий менеджмент "Семейного доктора". Акционер и генеральный директор сети Юлия Графова отметила, что "Семейный доктор" продолжает свое развитие в частной медицине в своем, массовом сегменте оказания медицинских услуг населению. Изменение их стоимости в связи со сменой состава акционеров не планируется.

Сеть клиник "Семейный доктор" - одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в Москве, насчитывает 16 клиник, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпитальный центр, а также более 10 центров медицинских компетенций различного профиля. Выручка компании в 2025 году ожидается на уровне 9,3 млрд рублей.