Минцифры Дагестана подписало четыре соглашения на Каспийском цифровом форуме

В частности, министерство заключило договор с АО "ГЛОНАСС" и с Дагестанским государственным университетом в рамках создания базовой кафедры

Редакция сайта ТАСС

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития Дагестана подписало четыре соглашения о сотрудничестве на III Международном Каспийском цифровом форуме, сообщил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов в студии ТАСС в рамках форума в Каспийске.

"Министерство цифрового развития Республики Дагестан подписало четыре соглашения. Например, с АО "ГЛОНАСС" и с Дагестанским государственным университетом в рамках создания базовой кафедры, где, используя площадку министерства цифрового развития, будем обучать студентов", - сказал Гамзатов. "Также было заключено соглашение между министерством экономики и территориального развития республики о подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности с Дагестанским государственным университетом. Еще несколько других соглашений было, отдельно компании между собой тоже заключали соглашения, поэтому на площадке подписано порядка 10 соглашений", - добавил спикер.

Он отметил, что отработаны ключевые темы форума. "Все направления - развитие международного транспортного коридора Север - Юг, инфраструктура, трансграничное взаимодействие в рамках развития транспортного коридора, все было рассмотрено. <…> Принимало участие довольно большое количество у нас участников, присоединялись по ВКС несколько торговых представителей из разных стран: Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении. Они дали ценные советы и направления, как к маркетплейсам принимать определенные решения, чтобы развивать свои площадки и предоставлять себя в других странах", - сказал министр.

Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября. Основные темы: развитие транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация на Каспии, маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.