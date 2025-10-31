Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков

Грузовым автомобилям, тягачам и прицепам с регистрацией в Литве доступен только белорусско-литовский участок границы

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Белоруссия ограничила движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

"Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совмина Белоруссии.

Как отметили в правительстве, принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы, подчеркнули в пресс-службе. "Введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников внешнеэкономической деятельности от последствий односторонних решений литовских властей", - добавили в кабмине.