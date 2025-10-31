ФАС: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексируют с 1 октября

В службе пояснили, что такое решение позволит учитывать в тарифной кампании на 2026 год условия заключения регуляторных соглашений в тех регионах, где они приняты, и особенности применения методических указаний по расчету тарифов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Изменение тарифов на электроэнергию в 2026 году будет перенесено с 1 июля на 1 октября, что позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

"Принятое распоряжение правительства РФ разработала ФАС России. Документ предполагает перенос срока индексации тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября 2026 года", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что такое решение позволит учитывать в тарифной кампании на 2026 год условия заключения регуляторных соглашений в тех регионах, где они приняты, и особенности применения методических указаний по расчету тарифов.

"Ведомство проконтролирует, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан, в том числе речь может идти об отмене региональных решений", - уточнили в ФАС.

В сентябре Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития РФ. Он предусматривает рост конечной цены на электроэнергию для населения в РФ в 2026 году на 11,3%. Рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 15,2%.