Строительство самой крупной ВЭС России планируется завершить в Дагестане в марте

Общая установленная мощность ветряной электростанции составит 300 мегаватт

Редакция сайта ТАСС

КАСПИЙСК /Дагестан/, 31 октября. /ТАСС/. Строительство ветроэлектростанции (ВЭС) в Дагестане, которая станет самой крупной в России, планируется завершить в марте 2026 года. В будущем проект планируется расширять, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"В Дагестане три крупных проекта реализуются [в сфере зеленой энергетики]. Два по использованию солнечной энергии, один проект по использованию ветряной энергии, они достаточно глобальны. <…> Промышленный масштаб, по крайней мере, по строительству ветряной электростанции. Кстати, в ноябре завершаем первый этап, а в марте планируем этот проект уже сдать", - сказал он в ходе международного Каспийского цифрового форума.

Новолакская ВЭС станет самой большой в стране. Предусмотрена установка 120 ветроэлектроустановок. Общая установленная мощность ветряной электростанции составит 300 мегаватт.

"Самый масштабный проект и по инвестиционному вложению, спасибо Росатому за эту программу, и он самый большой по объему возобновляемой энергии, которую этот ветряной кластер будет производить. Мы планируем его и дальше расширять", - отметил глава Дагестана.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.