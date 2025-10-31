Энергопотребление в ЕЭС России в 2025 году может вырасти на 1%

Максимум потребления мощности может составить 170,8 ГВт

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2025 году ожидается в объеме около 1,167 трлн кВт⋅ч, что на 1% выше, чем в 2024 году. Максимум потребления мощности может составить 170,8 ГВт. Такие данные приводятся в обновленном проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на период 2026-2031 годов, разработанном "Системным оператором".

К 2031 году потребление электроэнергии составит 1,33 трлн кВт⋅ч, максимум потребления мощности увеличится до 191,2 ГВт. "Среднегодовые темпы прироста потребления электрической энергии и максимума потребления мощности относительно 2024 года составят 2,08% и 2,09% соответственно", - указано в документе.

До конца года увеличение установленной мощности генерации в России составит 195,3 МВт. Оно будет связано с реконструкцией и модернизацией генерирующего оборудования, отметили в "Системном операторе". До 2031 года показатель возрастет до 757,7 МВт.