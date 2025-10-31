В Дагестане усилят борьбу с серым импортом для развития легкой промышленности

В регионе пройдет внеплановая проверка

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Внеплановая проверка по борьбе с серым импортом пройдет в Дагестане для возможности развития легкой промышленности региона. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"Сегодня сложно с нашей легкой промышленностью, потому что мы понимаем, что есть большое количество импорта, с которым сегодня нашим производителям нужно конкурировать. В этой части нам очень сильно помогла Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где выступил [первый вице-премьер РФ] Денис Мантуров и обратил внимание на необходимость маркировки и серый импорт. После чего было выпущено поручение с разрешением на проведение внеплановой проверки", - сказал Халилов.

Он также отметил высокую конкурентность стекольного производства Дагестана. "О производстве стекла, стеклотары, стеклотканей мы на сегодняшний день можем уверенно сказать, что они конкурентные на рынке, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Мы хотим больше упор сделать на высокотехнологичные производства и провести большую роботизацию, чтобы мы могли лучше выстроить работу в части высокотехнологичных производств", - добавил спикер.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

