В СКФО снятие наличных с карт в 1,5 раза превышает общероссийские показатели

Нелегальная занятость ограничивает социально-экономическое развитие округа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Снятие наличных с карт в Северо-Кавказском федеральном округе в 1,5 раза превышает общероссийские показатели. Об этом сообщается в канале правительства РФ в мессенджере Max по итогам стратегической сессии по вопросу снижения доли теневой экономики на Северном Кавказе под председательством вице-премьера Александра Новака.

"Нелегальная занятость ограничивает социально-экономическое развитие округа, влечет за собой значительные риски не только для экономики, но и социально-трудовой сферы из-за отсутствия социальных гарантий. В результате скоординированной работы ведомств показатель по выявлению нелегальной занятости в 2024 году по СКФО выполнен на 112%, работа продолжается", - приводятся в сообщении слова Новака.

Отмечается, что для борьбы с теневым бизнесом в регионе внедряют безналичную оплату товаров и услуг. В округе операции по снятию наличных с карт более чем в 1,5 раза превышают общероссийские показатели. Реализуется проект по исключению недобросовестного поведения на рынках, в рамках которого с 2021 года прирост зарегистрированной контрольно-кассовой техники составил 39%. Продолжается вовлечение объектов недвижимости, незарегистрированных в ЕГРН, в экономический оборот.

"На прошлой неделе [премьер-министр РФ] Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса. С коллегами из федеральных ведомств и служб выработан комплексный подход к обелению отдельных секторов экономики, определены контрольные точки и сроки реализации. Здесь важно синхронизироваться, чтобы обозначенные задачи нашли отражение в действии региональных властей", - отметил Новак.