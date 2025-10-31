ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширят новой площадкой в 117,7 га

О планах реализовать на новой площадке инвестиционные проекты заявили уже 10 потенциальных резидентов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Новый участок площадью 117,7 га войдет в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"Правительство России одобрило расширение особой экономической зоны "Кулибин"! Впервые ОЭЗ выйдет за территорию Дзержинска, в состав войдет новая площадка в 117,7 га на Бору", - написал он.

Губернатор добавил, что о намерениях реализовать на новой площадке инвестиционные проекты заявили уже 10 потенциальных резидентов. "Это компании, которые занимаются металлообработкой, логистикой, развиваются в сфере агропромышленного комплекса", - уточнил Никитин.

По словам главы региона, отличительной чертой площадки на Бору станет мультимодальный порт. "Ожидаем, что он позволит выйти нижегородским компаниям на новые международные рынки через Черное, Каспийское моря. Так мы сможем укрепить связи с Китаем, Ираном, Индией, странами Азии и Ближнего Востока. Создать новые рабочие места, новые источники доходов", - отметил губернатор.

Никитин подчеркнул, что правительство Нижегородской области ведет планомерную работу по созданию комфортных условий для инвесторов. По его данным, регион занимает второе место после столицы в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. "Расширение "Кулибина" укрепит наши позиции. Уже сейчас рассматриваем и другие территории для развития особой экономической зоны", - написал глава региона.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года на территории города Дзержинска. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет с момента получения первой прибыли, до 5% - в следующие пять лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получила прибыль.