В России начался эксперимент по маркировке удобрений

Участие в нем добровольное

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. В России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов удобрений в потребительской упаковке в системе "Честный знак". Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эксперимент коснется нитратов и фосфатов калия, прочих нитратов, минеральных или химических удобрений, содержащие два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий, удобрений в таблетках или аналогичных формах. Он продлится до 31 августа 2026 года. Участие в эксперименте добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно.

"Удобрения - крупная высокотехнологичная отрасль. Мы отмечаем высокий интерес к маркировке со стороны ее участников, на данном этапе рассматриваем заявки крупных холдингов и компаний из нескольких регионов. Для добросовестного бизнеса маркировка принесет рост доходов после ухода с рынка фальсификата и контрафакта. Для потребителей - уверенность в продукции, которую они покупают, доверие к бренду, безопасность", - отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

По итогам эксперимента правительство будет принимать решение о необходимости введения обязательной маркировки отдельных видов удобрений. Влияние на конечную цену удобрений после введения маркировки оценивается в 0,8%. Этот показатель останется незамеченным для конечного потребителя, добавили в ЦРПТ.

Эксперты НИУ ВШЭ оценивают нелегальный оборот на рынке удобрений в 17%. По предварительным данным, маркировка удобрений в перспективе 6 лет может принести государству порядка 7 млрд за счет поступления налогов, а доходы бизнеса за это же время составят до 13 млрд рублей за счет обеления рынка и ухода нелегальных компаний.