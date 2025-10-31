В России вступил в силу ГОСТ на ученические стулья

Стандарт будет регулировать высоту, глубину и угол наклона сиденья и спинки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. В России с 1 ноября 2025 года вступил в силу новый национальный ГОСТ 11016-2024 "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры", утвержденный Росстандартом.

ГОСТ устанавливает требования к типам и размерам ученических стульев, которые используются в классах и учебных кабинетах. Стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся.

Согласно документу, стулья подразделяются на два типа - с постоянными и регулируемыми параметрами. ГОСТ определяет семь размеров стульев, соответствующих росту учащихся от 1000 до 1900 мм.

ГОСТ также определяет предельные значения высоты, глубины и углов наклона сиденья и спинки, а также требования к закруглению углов и подставке для ног.

ГОСТ 11016-2024 заменяет ранее действовавший ГОСТ 11016-93.