Россиянам в течение месяца надо оплатить имущественные налоги за 2024 год

До 1 декабря также необходимо оплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если общая сумма дохода по всем депозитам за год превысила 210 тыс. рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Гражданам России необходимо до 1 декабря 2025 года уплатить транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год. Исключение сделано для жителей отдельных территорий Курской области - для них срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала массовую рассылку уведомлений для уплаты этих налогов. Общая сумма начислений за 2024 год составила 410 млрд рублей.

Кроме того, до 1 декабря нужно оплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если общая сумма дохода по всем депозитам за год превысила 210 тыс. рублей.

Получить уведомление можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале "Госуслуги". Тем, у кого не подключены электронные сервисы, уведомления рассылаются по почте заказными письмами.

На официальном сайте ФНС также размещен специальный раздел с разъяснениями о налоговых уведомлениях и способах их оплаты.

Если общая сумма начисленных гражданину налогов не превышает 300 рублей, то уведомление не направляется.