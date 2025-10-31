Москва и Петербург лидируют по суммам за бронирование гостиниц на праздники

На третьем месте рейтинга оказался Нижний Новгород, показало исследование банка "Русский стандарт"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лидерами по сумме платежей за бронирование гостиниц в преддверии ноябрьских праздников оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

Так, по данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших в стране), в столице средний чек за бронирование отеля составил 10 875 рублей, а в городе на Неве - 15 677 рублей. В Нижнем Новгороде средний чек оказался на уровне 11 251 рубля. "Подобное лидерство не удивительно - все эти города с богатой историей, которая регулярно привлекает туристов", - отметили в "Русском стандарте".

В список городов с самой большой суммой платежей за услуги баз отдыха (рыболовные, спортивные, туристические и прочие) вошли Москва со среднем чеком в 1 448 рублей, а также Казань (средний чек 4 490 рублей) и Тверь (средний чек 5 623 рублей).

В лидерах по общей сумме платежей за посещение музеев, выставок и экскурсий по туристическим достопримечательностям также оказались две столицы, Санкт-Петербург (средний чек 2 726 рублей) и Москва (средний чек 1 139 рублей), а также Екатеринбург (средний чек 508 рублей).

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" (занимает седьмое место по величине в России) были изучены все покупки по банковским картам в преддверии ноябрьских праздников в категориях: "гостиницы" и "базы отдыха", "музеи и экскурсии".