Иран и РФ могут упростить взаимную логистику через ЭЦП и цифровые платформы

Россия стала первой сраной, которой республика предложила провести пилотный проект по двустороннему признанию электронной цифровой подписи, рассказала замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская

Редакция сайта ТАСС

КАСПИЙСК /Дагестан/, 1 ноября. /ТАСС/. Представители Ирана сообщили о готовности проведения пилотного эксперимента с Россией по взаимному признанию электронной цифровой подписи. Также представители исламской республики продемонстрировали российской стороне цифровую транспортно-логистическую платформу, сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская.

"Иранская сторона представила нам цифровую транспортно-логистическую платформу, которая у них существует для перевозчиков, готовы интегрировать ее с Россией. Самое важное - представители Исламской Республики Иран заявили о желании провести с Российской Федерацией пилотный проект по взаимному признанию электронной цифровой подписи. Россия в данном случае - единственная и первая страна, к которой Исламская Республика Иран с таким предложением обратилась", - сказала она на площадке Международного Каспийского цифрового форума по итогам заседания российско-иранской рабочей группы по электронному документообороту.

Она отметила, что в России также ведется разработка транспортно-логистической платформы. Интеграция ресурсов двух стран, по ее словам, может стать хорошим шагом в развитии взаимоотношений в этом направлении. "Есть взаимный интерес в том, чтобы развивать взаимное признание электронной цифровой подписи и объединять наши цифровые платформы. Мы очень довольны, что это состоялось именно в рамках Каспийского цифрового форума", - сказала Задонская.

2025 год стал знаковым для российско-иранских отношений: в январе был подписан (2 октября вступил в силу) договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а 15 мая вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, открывшее новые возможности для бизнеса. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой.

III Международный Каспийский цифровой форум прошел в дагестанском Каспийске. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и компанией "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.