SuperJob: 66% россиян одобряют идею компенсации за неиспользованный отпуск

Против такой инициативы выступили 11% опрошенных, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (66%) поддерживают идею выплаты компенсации за неиспользованный отпуск по итогам календарного года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян (66%) поддержало предложение: "Должно быть право выбора каждого человека - отдыхать или получить компенсацию"; "Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться". Против выступил каждый одиннадцатый (11%), еще 23% затруднились с ответом", - говорится в итогах опроса.

Мужчины чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68% против 65%). Также среди россиянок в два раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% - за, скептиков меньше всего - 7%.

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%).

В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты партии "Новые люди" обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением дать возможность работникам по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудиться.