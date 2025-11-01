"Ведомости": банки будут получать премии за возврат денег жертвам мошенников

Сумма составит 5% от транзакции, но не сможет превысить 5 тыс. рублей за операцию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 ноября начнет поощрять банки за возврат средства гражданам, пострадавшим от мошенников. Об этом газете "Ведомости" рассказал представитель НСПК.

По данным издания, НСПК внедрила систему межбанковского вознаграждения в рамках сервиса "Добрая воля". Через него банки смогут на добровольной основе возвращать средства пострадавшим от злоумышленников и получать за это премию в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

В газете добавили, что за время работы сервиса, с 2023 года, банки вернули гражданам более 145 млн рублей, похищенных мошенниками.

Сервис "Добрая воля", функционирующий на базе платформы НСПК, позволяет банкам добровольно соглашаться на возврат средств, украденных у граждан, без привязки к способу хищения. Банк-получатель блокирует подозрительную транзакцию и возвращает деньги отправителю.