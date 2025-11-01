Власти Красноярского края вступят в дело о взыскании ущерба с пароходства

Ущерб составил 1,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство экологии Красноярского края планирует вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом Тюменской области о взыскании с Обь-Иртышского речного пароходства более 1,5 млрд рублей за нанесенный природе ущерб. Об этом говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с Обь-Иртышского речного пароходства более 1,5 млрд рублей ущерба, нанесенного природной среде 8 июня при частичном подтоплении буксира на Енисее.

"В настоящее время министерством подготовлено ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне истца", - говорится в документе за подписью краевого министра Владимира Часовитина.

Согласно данным картотеки дел, пока такого ходатайства от министерства не поступало. Рассмотрение иска находится на этапе предварительного рассмотрение. Следующее заседание арбитража по иску пройдет 12 ноября.

Ранее пресс-служба суда сообщала, что 8 июня буксир-толкач, собственником которого является пароходство, при прохождении речных порогов на Енисее повредил рулевое управление и получил пробоину, после чего сел на мель. Из поврежденного топливного бака разлилось дизельное топливо. Отобранные пробы воды в месте аварии и еще в восьми точках ниже по течению показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Согласно закону "Об охране окружающей среды", юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

Теплоход буксировал две баржи, которые отцепились после удара о пороги. По информации Единой дежурной диспетчерской службы Енисейского района, произошел разлив 10-15 тонн дизтоплива. В результате происшествия никто не пострадал, судовой ход не был нарушен.