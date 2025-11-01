РФ и Азербайджан проработают возможность пилотного проекта электронных накладных

Применение e-CMR позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с бумажной накладной

КАСПИЙСК /Дагестан/, 1 ноября. /ТАСС/. Проведение эксперимента по применению электронных транспортных накладных прорабатывается между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская.

"Мы работаем со всеми странами МТК Север - Юг. С Азербайджаном, в частности, прорабатывается пилотный проект по применению e-CMR (электронная международная товарно-транспортная накладная - прим. ТАСС). Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных "дозволов". Думаю, что Российская Федерация в этой части откликнется и продолжит эту работу", - сказала она на площадке международного Каспийского цифрового форума.

Международная накладная e-CMR является подтверждением трехстороннего договора, заключенного между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Применение электронного документа позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с оформлением бумажной накладной.

III Международный Каспийский цифровой форум прошел в дагестанском Каспийске. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и компанией "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.