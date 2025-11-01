Сенатор Епишин допустил снижение ключевой ставки до 15,5-16% в декабре

Зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам отметил, что ЦБ при принятии решения по ставке руководствуется большим количеством параметров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Центральный банк может понизить ключевую ставку до 15,5-16% годовых на следующем заседании регулятора 19 декабря. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

"Сейчас прогноз ЦБ чуть более пессимистичный. На следующий год у них был [прогноз] 12-13% ставка, а сейчас уточнили ставку в 13-15%. Я считаю, что в декабре они все-таки еще снизят, но не сильно. Возможно, даже один процент, но <...> я больше склоняюсь к половине процента", - сказал он.

ЦБ при принятии решения по ставке, как отметил Епишин, руководствуется большим количеством параметров. "Я понимаю логику ЦБ, стратегию в целом, я с ней согласен", - добавил он.

На заседании 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

Также ЦБ сузил коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2025 года до 19,2% с 18,8-19,6%. При этом, по данным регулятора, прогноз на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13%, на 2027 и 2028 годы - сохранен на уровне 7,5-8,5%.