ЮKassa: более трети россиян планируют онлайн-покупки во время осенних распродаж

Большинство опрошенных специально ждут акций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Больше трети опрошенных россиян намерены на предстоящих осенних распродажах совершать покупки исключительно через интернет. Об этом говорится в исследовании сервиса ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Более трети (37%) россиян планируют делать покупки исключительно онлайн, и еще 25% - преимущественно онлайн", - говорится в тексте.

Большинство опрошенных (72%) целенаправленно ждут ноябрьских акций. В центре их внимания традиционно остаются одежда и обувь (64%), электроника и гаджеты (62%), а также бытовая техника (45%). При этом решающим фактором для 74% опрошенных остаются именно большие скидки, отметили аналитики.

По данным исследования, раньше в период осенних скидок основной акцент был на распродаже 11.11 и "черной пятнице", однако в 2025 году весь ноябрь воспринимается как единый период для поиска выгодных предложений. "Традиционный ноябрьский пик продаж сохранится, но можно сказать, что "черная пятница" превратилась в "черный ноябрь". Восприятие потребителей изменилось с "дня для шопинга" на "месяц, когда стоит присматриваться к покупкам". Это требует от бизнеса более длительного и продуманного взаимодействия с клиентом, а не короткого рекламного спринта", - рассказал руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Каждый второй предприниматель (51%) планирует участвовать в распродажах: 25% точно примут участие, еще 26% обдумывают такую возможность. 40% предпринимателей будут предлагать небольшие подарки к покупке, 38% - разработают специальные промокоды и бонусы в рамках программ лояльности, а еще 25% сделают ставку на дополнительные услуги, например, бесплатную доставку, сказано в тексте.

В то же время ожидания бизнеса неоднозначны. Почти треть (27%) опасается охлаждения покупательского интереса, в то время как 22% считают, что сезон пройдет так же, как и в 2024 году. Рост конкуренции ощущают 34% предпринимателей, что заставляет их искать новые способы выделиться на фоне других предложений, поделились аналитики.

Об исследовании

В рамках исследования было проведено два опроса в октябре 2025 года. Первый - на сайте ЮMoney, в котором приняли участие свыше 1 тыс. респондентов. Второй - среди предпринимателей ЮKassa. В нем поучаствовали более 150 представителей бизнеса, из которых 51% - индивидуальные предприниматели, 33% - самозанятые, 16% - общества с ограниченной ответственностью.