Оверчук: порядка 118 экономик глобального Юга не участвуют в дискуссиях по ИИ

Вице-премьер обратил внимание, что необходимость учета интересов этих стран подчеркивается в принятом в июле 2025 года заявлении БРИКС на представленную тему

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 118 экономик стран глобального Юга лишены возможности участия в международных дискуссиях на тему искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он отметил, что серьезным испытанием для Азиатско-Тихоокеанского региона становится "смена технологического уклада в мире вследствие бурного развития инноваций, включающих и искусственный интеллект".

"Наряду с преимуществами этой технологии увеличиваются и риски цифровых дисбалансов. Порядка 118 экономик глобального Юга исключены из международных дискуссий о модальностях управления искусственным интеллектом", - подчеркнул Оверчук.

В связи с этим вице-премьер обратил внимание, что необходимость учета интересов этих стран рельефно подчеркивается в принятом в июле 2025 года заявлении БРИКС на представленную тему.

Он также указал, что в отличие от многих других экономик российская располагает необходимыми ресурсами для всеобъемлющего развития отрасли искусственного интеллекта. "Россия - одна из немногих экономик мира, имеющая необходимые технологии, инфраструктуру и человеческий капитал для всеобъемлющего развития искусственного интеллекта, - конкретизировал Оверчук. - За пять лет вклад IT-отрасли в российский ВВП удвоился".