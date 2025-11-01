Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап "переломным" в регионе

Для обеспечения экономического роста важно предпринимать активные действия, говорится в декларации

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) переживает переломный этап, необходимо предпринимать конкретные действия для обеспечения экономического роста на благо всех. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переломном этапе. Мы признаем, что глобальная торговая система по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Кроме того, быстрое развитие преобразующих технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), и демографические сдвиги, перекраивающие рынки труда, влекут за собой глубокие и долгосрочные последствия для экономик АТЭС. В этой связи мы призываем к укреплению сотрудничества и конкретным действиям для обеспечения экономического роста на благо всех", - говорится в документе.

В связи с этим лидеры экономик АТЭС подчеркнули, что нынешние обстоятельства еще раз демонстрируют важность форума, а также его роль "фабрики идей". "Мы будем и впредь руководствоваться нашей коллективной задачей, изложенной в Путраджайских ориентирах развития АТЭС до 2040 года, с целью построения открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества к 2040 году для процветания всех наших народов и будущих поколений", - подчеркивается в декларации.