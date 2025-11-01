Лидеры экономик АТЭС подтвердили работу над зоной свободной торговли в регионе

Интеграция будет продвигаться на рыночных принципах, говорится в декларации

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет продвигаться на рыночных принципах, в том числе посредством работы над созданием зоны свободной торговли. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы будем продвигать экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе рыночных принципов, в том числе посредством работы над созданием зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы продолжим совместную работу по расширению обмена опытом, наращиванию потенциала, вовлечению бизнеса и техническому сотрудничеству между членами, направленную на повышение готовности экономик участниц к участию в высококлассных и всеобъемлющих региональных мероприятиях", - говорится в документе.

В декларации также признается "жизненно важное" значение активной торговли и инвестиций для АТР.

"По-прежнему намерены углублять экономическое сотрудничество для ориентации в меняющейся глобальной среде. Мы признаем важность торговой и инвестиционной среды, которая способствует устойчивости и выгодам для всех. Мы отмечаем различные дискуссии о текущем состоянии и будущем мировой торговли и признаем необходимость сотрудничества между экономиками в этом отношении", - подчеркнули лидеры экономик АТЭС.