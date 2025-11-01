Лидеры АТЭС признали потенциал процедур с ИИ для упрощения торговли

Они также заявили, что поощряют "добровольный обмен опытом в области внедрения ИИ и связанных с этим стратегий"

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут содействовать упрощению торговли и признают роль искусственного интеллекта в соответствующих процедурах. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик АТЭС.

"Мы будем и впредь содействовать различным усилиям по упрощению торговли, таким как меры по повышению транспарентности, продвижение безбумажной и трансграничной электронной торговли, поощрение более тесного сотрудничества в области стандартов и оптимизации процедур оценки соответствия, - говорится в документе. - Мы также признаем потенциал основанных на ИИ процедур в упрощении торговли, а также поощряем добровольный обмен опытом в области внедрения ИИ и связанных с этим стратегий".