Лидеры АТЭС договорились сотрудничать по демографическим проблемам

Демографические изменения требуют "коллективного ответа комплексной и межпоколенческой политики", отметили участники форума в декларации

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласились сотрудничать при решении демографических проблем и одобрили соответствующую рамочную инициативу. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик АТЭС.

"Мы признаем, что широкомасштабные экономические последствия демографических изменений требуют от нас коллективного ответа комплексной и межпоколенческой политики", - говорится в документе. "В связи с этим мы одобряем Рамочную инициативу в АТЭС по демографическим изменениям, в которой подтверждаем нашу приверженность совместной работе по созданию новых возможностей для максимального экономического роста и процветания для всех", - отмечается в декларации.

Представители 21 экономики объединения указали, что будущее региона зависит от подрастающего поколения. "Мы намерены и впредь предоставлять молодежи возможности для развития и инструменты, необходимые для активного формирования ее будущего", - пообещали члены АТЭС.

Нынешний саммит прошел в Южной Корее, где наблюдается самый низкий уровень рождаемости на планете. С демографическими проблемами сталкиваются и другие страны региона, включая Китай и Японию.